In occasione della Giornata della Memoria 2023 la Fondazione S.E.C.A., il Polo Museale Diocesano di Trani, con il benestare dell'Archivio Storico della Segreteria di Stato di Città del Vaticano, Sezione per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali nella persona di S.E.Rev.ma Mons. Paul Richard Gallagher e in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, inaugurano il 26 gennaio la mostra gratuita Lettere, Preghiere, Suppliche e Tastiere nella Corte del Polo Museale.Grazie al lavoro di raccolta e archiviazione svolto da parte della Segreteria di Stato Vaticana, migliaia di richieste di aiuto e di intercessione scritte dagli ebrei Europei e indirizzate al Segretario di Stato di S.S. Papa Pio XII, negli anni dal 1938 al 1945, sono state digitalizzate e pubblicate online per studio e consultazione per volontà di S.S. Papa Francesco a partire da giugno 2022.La mostra, oltre ad essere costituita da alcune tra le più toccanti testimonianze di suppliche e preghiere per salvare dalla persecuzione nazi-fascista molte vite innocenti macchiate ingiustamente dalla discendenza ebraica, vedrà protagoniste anche le macchine per scrivere della collezione della Fondazione S.E.C.A. riportanti stessa datazione storica, rendendo così più immersiva e suggestiva l'esperienza di visita.La selezione delle lettere riprodotte su pannelli fotografici è ricaduta su quelle scritte a macchina, delineando così un fil rouge che lega la storia degli ebrei in Europa al Museo della macchina per scrivere di Trani.La mostra sarà fruibile fino al 5 febbraio negli orari di apertura del Polo Museale: dal martedì alla domenica ore 9,30-13,30/16,00-19,00.Inoltre, nei giorni 26 e 27 gennaio dalle 16,00 alle 18,30 nell'ambito del progetto Fondazione S.E.C.A. per la Cultura cofinanziato dall'Assessorato alle Culture della Città di Trani, sarà possibile visitare gratuitamente la Sinagoga Museo Sant'Anna.