Liceo De Sanctis: al Polo museale una giornata dedicata alla cultura ebraica

Con qualche giorno di anticipo sulla "Giornata della Memoria", nella Sala Conferenze del Polo museale di Trani si parlerà di cultura ebraica. Giovedì 18 gennaio, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19, si terrà infatti una Giornata di studi dedicata alla "Valorizzazione del patrimonio culturale ebraico in Puglia", organizzata dal liceo "Francesco De Sanctis" di Trani come evento conclusivo del progetto di Alternanza Scuola/Lavoro "Liceo al Museo: la Sinagoga Museo Sant'Anna" della classe 5^ A del corso Linguistico.All'interno di questa manifestazione, che vede coinvolti importanti specialisti del settore, sarà presentata la App "GiudeccAPP: sulle ali dell'amore nel cielo della Giudecca" elaborata dagli studenti in collaborazione con la Start-up "Swipe Story". Narrando la storia di due giovani ebrei nella Trani del XVI secolo, la App offre informazioni sulla Sinagoga Scola Grande, così come sul cerimoniale nuziale ebraico.Nella sessione pomeridiana la scrittrice pluripremiata Francesca Romana Mormile presenterà il suo libro "Il Minotauro cieco" (Flaccovio, 2017), un romanzo sulle persecuzioni antiebraiche nell'Italia fascista. Con una lingua ricca di metafore e mediante una grande partecipazione emotiva, Francesca Romana Mormile racconta l'impatto della Storia del Novecento sulla vita di persone comuni, la forza dei legami familiari, la capacità di andare avanti nonostante tutto.La manifestazione, che sarà inaugurata dal Dirigente Scolastico, la prof.ssa Grazia Ruggiero, vuole pertanto inserirsi in maniera efficace nel percorso di iniziative del Mese della Memoria: la scuola si propone come baluardo principale e insostituibile contro ogni forma di discriminazione, secondo i principi di condivisione e integrazione.