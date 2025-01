Liceo Scientifico di Trani: una storia iniziata oltre cinquant'anni fa

A margine delle celebrazioni in corso che riguardano ufficialmente il cinquantennale deldi Trani, abbiamo incontrato il dott.che, già studente del Liceo Scientifico, si è fatto portavoce anche di altri suoi ex compagni di scuola dello stesso istituto rimarcando, in un suo posti sui social, il fatto che le celebrazioni non fossero temporalmente corrette atteso che ilnon fosse altro che la prosecuzione di un corso collaterale, denominato proprio "Liceo Scientifico" a suo tempo fortemente voluto dal prof., delistituito nel 1960 e dallo stesso staccatosi nel 1974.La segnalazione non è passata inosservata alla DS del Liceo "V. Vecchi" , dott.che ha voluto confortare il dott. Paolo Loporchio, tra l'altro mosso nel suo lodevole intento di commemorare anche gli ex studenti deceduti in questi anni, sulla ratio "amministrativa/burocratica" alla base delle celebrazioni del 50esimo (1974-2024), che nulla tuttavia toglievano alle ragioni storiche/affettive addotte dal professionista. La DS del resto in occasione della prima conferenza del Ciclo, aveva rimarcato il distinguo che, ha promesso, rinnoverà durante i prossimi appuntamenti, per completezza informativa.