Un appuntamento “tra letteratura e matematica” al Liceo V. Vecchi di Trani

Social Video 2 minuti Liceo "V.Vecchi" di Trani - Conferenza della prof.ssa Lucia Perrone Capano

Secondo appuntamento delle conferenze deldi Trani per i sui 50anni, nel quale i ragazzi hanno potuto interfacciarsi con la relatrice, professoressa presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia, su come la matematica e la letteratura non siano materie a se stanti bensì capaci di intrecciarsi tra loro.Il fulcro del dibattito, dal titolo:ha avuto come argomento principe alcuni aspetti delle relazioni tra letteratura e matematica nel percorso intellettuale e nella scrittura di Robert Musil (1880-1942), scrittore e drammaturgo austriaco, con un occhio alle due sue più celebri opere: Il suo capolavoro, romanzo incompiuto: "Der Mann ohne Eigenschaften" (L'uomo senza qualità) e "I turbamenti dell'allievo Törleß", esordio letterario dello scrittore.A darci qualche dettaglio in più sulla conferenza è proprio la relatrice prof.ssa Lucia Perrone Capano: «Letteratura e matematica sembrano 2 ambiti separati, diversi, ma invece ci sono molte relazioni tra loro. Cercherò di mostrare ciò attraverso le opere dell'autore Robert Musil, di formazione ingegnere che poi si è dedicato alla scrittura. Tratteremo 2 romanzi: il primo "I turbamenti dell'allievo Törleß" e poi il suo romanzo di una vita, il capolavoro "L'uomo senza qualità". Sono tutti personaggi che s'interrogano sulla matematica, facendola divenire una chiave per comprendere il mondo».Ci parla poi del nuovo mondo in cui vivono gli studenti e del "pilastro scuola" nell'educazione dei giovani: «Gli studenti e le studentesse oggi sono di fronte a sfide nuove, molto importanti, noi li sottovalutiamo, invece comprendono molto meglio di noi le interrelazioni perché vivono in un'epoca interrelata. La carenza oggi è la lettura, quindi la sfida è leggere un romanzo. La scuola ha un ruolo molto importante che può indirizzare, si è alla ricerca di maestri e maestre, di persone che ci diano delle indicazioni sulla vita. Le indicazioni che vengono dalla scuola sono fondamentali, credo che il ruolo delle scuole sia primario».Prossimo appuntamento, sarà il terzo, è programmato per il 12 aprile 2025, ore 11:30: "La logica dei computer quantistici in parole semplici" relatore sarà il prof. Maurizio Quinto, ordinario di Chimica Analitica presso l'Università di Foggia.