Il Liceo“V.Vecchi” di Trani festeggia i suoi 50 anni

Questi i prossimi appuntamenti del ciclo di conferenze "1974-2024 - 50 ANNI DI SCUOLA" del Liceo "V. Vecchi":

Le date e gli orari potrebbero subire variazioni che saranno tempestivamente comunicate.

4 foto Liceo "V.Vecchi" 50esimo anniversario - Foto del primo incontro Adriana Fabrizio

Un anniversario molto importante per la città di Trani, il liceo scientifico "Valdemaro Vecchi" compie 50 anni. Per ricordare questa ricorrenza così importante, nell'istituto – da oggi e per i prossimi mesi – si terrà un ciclo di conferenze di carattere culturale. Il via oggi con il docenteprofessore associato dell'Università "La Sapienza" di Roma, primo ad aver scoperto, durante il suo periodo di ricerca ad Hannover, le onde gravitazionali. Un professore capace di spiegare una materia difficile come la fisica con parole semplici e dirette ai giovanissimi alunni del liceo scientifico tranese.La preside dell'istituto prof.ssaha espresso tutta la sua soddisfazione per questo traguardo. Queste le sue parole: «Sicuramente è un bel traguardo, ne siamo orgogliosi. Cinquant'anni di storia, 1974 – 2024; naturalmente apriamo le nostre celebrazioni attraverso ciò che sappiamo fare e pensiamo di saper fare: attraverso la divulgazione. Interverranno intellettuali, scienziati e imprenditori per contribuire, con la loro azione e professionalità, alla crescita delle nuove e giovani generazioni. Ci piace anche ricordare che questi cinquant'anni di storia cadono rispetto ai cento anni della nostra università barese, quindi sembra quasi una congiuntura astrale. Oggi si apre con la prima conferenza del prof. Marco Drago, un astrofisico e una presenza che noi condividiamo anche grazie alla collaborazione decennale con l'associazione culturale "La Maria del Porto", con "I dialoghi di Trani" e, mi piace sottolineare che, tutte le collaborazioni che il liceo "Vecchi" ha avviato nel tempo sono state proficue e, giustamente, possiamo parlare di associazioni, di enti no profit, di università, ricerca e di ordini professionali che hanno accompagnato la crescita del liceo scientifico "Vecchi". Quindi, quest'anno la nostra territorialità ci inorgoglisce moltissimo».Alla domanda quale sia il futuro del Liceo V. Vecchi, la dirigente risponde: «Il futuro del 'Vecchi' è quello di proseguire nel suo cammino formativo, innovandosi senza, naturalmente, dimenticare il passato; infatti, attualmente il liceo scientifico tradizionale è affiancato dall'opzione 'scienze applicate' e, ancora, dal neonato liceo quadriennale; è arricchito da percorsi sperimentali come il liceo matematico, come la curvatura biomedica o come la curvatura giuridico – economica. Tutto il corpo docente è adesso coinvolto in un'azione formativa grazie ai fondi PNRR. Naturalmente, senza dimenticare che innovazione non significa soltanto metaverso e intelligenza artificiale. Innovazione significa perfezionare i nostri rapporti di inclusività, di accoglienza, di promozione della cultura a trecentosessanta gradi, occupandosi anche dei fragili, di tutti i profili più difficili che adesso sono presenti nelle nostre scuole e nella nostra scuola. Il futuro è proseguire nella condivisione del nostro progetto formativo, perché il liceo scientifico appartiene sicuramente alla città di Trani, al nostro territorio, e ci piace sottolineare che, nella cerimonia conclusiva, che chiuderà il ciclo delle conferenze, ci saranno testimonial, anche studenti che hanno frequentato il nostro liceo. Ci sono situazioni molto interessanti (il nonno, il padre e il figlio che hanno frequentato la nostra scuola con successo). Non dimentichiamo che uno studente straordinario del nostro liceo scientifico è stato il professor Luigi Ambrosio, attualmente Direttore della scuola "Normale Superiore" di Pisa. Siamo orgogliosi»– Auditorium Durata dell'evento : 90 minutiIn collaborazione con la Società Dante Alighieri (sez. di Trani) Relatori : Rino CAPUTO e Vincenzo VESPRI - Rino Caputo, professore Ordinario di Letteratura Italiana presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Roma "Tor Vergata "Vincenzo Vespri, professore Ordinario di Analisi matematica Dipartimento di Matematica e Informatica 'Ulisse Dini" presso l'Università degli Studi di Firenze Rino Caputo e Vincenzo Vespri ci racconteranno della geometria della Commedia di Dante e di come la rivoluzione scientifica e il processo a Galileo hanno cambiato l'idea di numero– Auditorium Durata dell'evento: 90 minutiIn collaborazione con l'Università degli Studi di Bari "A. Moro" Relatrice: Maria Di Cosola, professoressa Associata in Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "A. Moro".La regolamentazione giuridica delle misure di tutela dell'ambiente si articola in un complesso puzzle normativo nel quale si intersecano il diritto internazionale, regionale, nazionale e sub-nazionale. Il tema della tutela dell'ambiente, dunque, si colloca a pieno nel contesto del costituzionalismo multilivello, che costituisce una delle manifestazioni più salienti, ma anche più problematiche, del costituzionalismo contemporaneo.– Auditorium Durata dell'evento: 90 minutiIn collaborazione col Politecnico di Bari Relatore : Vito Giuseppe Monopoli, prof. Ordinario _Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione_ Politecnico di Bari – DEILa transizione energetica richiede la costruzione di una filiera industriale della mobilità improntata su tecnologie innovative con ridotte emissioni inquinanti; è questo il tassello imprescindibile del percorso verso un'economia efficiente nell'uso delle risorse con produzione di carbonio in continua diminuzione.Il ciclo di conferenze proseguirà anche nei mesi di marzo ed aprile 2025 e si concluderà in maggio con una cerimonia durante la quale la popolazione scolastica incontrerà i rappresentanti degli Uffici scolastici a livello regionale e provinciale nonché i rappresentanti dell'Amministrazione comunale, provinciale e regionale per testimoniare il lavoro svolto in questi ultimi 50 anni di vita e di attività istituzionale : il momento clou sarà certamente assicurato dalla presenza di ex studenti, oggi affermati professionisti in molteplici ambiti della vita sociale, culturale, imprenditoriale e produttiva che testimonieranno live il loro percorso e la loro formazione.