Il Liceo Vecchi di Trani vince il titolo di Campioni Provinciali di Padel

Un risultato straordinario per le studentesse e gli studenti del Liceo Vecchi di Trani, che si sono conquistati il titolo di Campioni Provinciali di Padel nella categoria Allievi, nella fase provinciale delle Competizioni Sportive Scolastiche 2024-2025. La competizione, che ha visto sfidarsi le migliori scuole della zona, si è svolta al Padel Club di Andria, e gli atleti tranesi hanno brillato per talento, determinazione e spirito di squadra.La squadra, sotto la guida esperta del Prof. Lombardi, ha dato il massimo in ogni partita, dimostrando grande impegno e coesione, caratteristiche fondamentali che li hanno portati a questo importante traguardo. Non è solo una vittoria sportiva, ma anche un segnale del valore dell'impegno scolastico ed extracurriculare che il Liceo Vecchi promuove con passione.Il Liceo Vecchi si conferma quindi una scuola che non solo eccelle nel campo accademico, ma anche in quello sportivo, offrendo ai suoi studenti un ampio ventaglio di opportunità per crescere e mettersi alla prova in diverse discipline.Un caloroso ringraziamento va al Prof. Lombardi per l'accompagnamento e il supporto costante che ha dato agli studenti in questo percorso.