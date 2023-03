Lions Club Trani all'Itc Aldo Moro per un percorso laboratoriale sull'educazione alla legalità

Il Lions Club "Ordinamenta Maris" di Trani, in collaborazione con l'Associazione "Croce Bianca" OdV di Trani ed la Coop.CRISI, in accordo con L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Aldo Moro di Trani, terranno un percorso laboratoriale rivolto ad alunni delle classi terze sul tema della Giustizia ristorativa e della ricomposizione pacifica dei conflitti.Tale percorso avrà luogo da Marzo a Maggio presso l'Istituto A.Moro, a partire dal 22 Marzo prossimo con l'evento inaugurale, patrocinato dal Comune di Trani, che si terrà presso l'Auditorium "Scaringi", alle ore 17,30.Le emergenti problematiche, connesse alla recrudescenza di episodi di bullismo e devianza diffusa, suscitano grave allarme sociale e insicurezza collettiva nella Comunità locale e scolastica; tali problematiche richiedono risposte pragmatiche alle fragilità connesse alle emergenti povertà educative, oltre che alle tensioni derivanti da tali problematiche, di fatto legate ai fenomeni di instabilità sociale e di tipo deviante .In quest'ottica il LIONS CLUB ORDINAMENTA MARIS di Trani, condividendo la missione istituzionale delle Statuto internazionale LIONS, WE SERVE - Noi serviamo, finalizzata a promuovere i principi di buona cittadinanza che garantisca bene civico, culturale sociale e morale alla Comunità, assieme alla Associazione CROCE BIANCA OdV di Trani ,che prevede fra le sue mission la sensibilizzazione a temi prosociali oltre che la promozione di attività di contrasto alle povertà educative, nonché di diffusione di cultura della legalità e cittadinanza attiva, hanno inteso offrire alla Comunità locale il loro contributo, proponendo la realizzazione all'interno dell'IISS A.Moro di Trani di una serie di incontri laboratoriali e workshop rivolti agli alunni delle terze classi, sul tema della Educazione alla Legalità e risoluzione pacifica dei conflitti.Tenendo conto che le scuole pubbliche rappresentano le agenzie principali nel processo educativo rivolto ai giovani, oltre che ambito privilegiato per un'azione integrata finalizzata alla sensibilizzazione circa i temi dell'Educazione alla Legalità ed alla Cittadinanza Attiva, il Dirigente Michele Buonvino scolastico dell'IISS A.Moro ha accolto favorevolmente il progetto che verrà, pertanto, realizzato nei prossimo mesi all'interno della scuola, con la partecipazione di esperti in materia di Mediazione dei conflitti oltre che di figure professionali volontarie LIONS ovvero Esperti di area pedagogica, Magistrato, Avvocato.Ci si augura di contribuire a supportare il concetto di Legalità e rispetto delle norme, i principi di uguaglianza e tutela dei diritti, ovvero riconoscimento dell'altro, attribuzione di valore etico alle azioni individuali e di gruppo, finalizzate al rispetto dell'integrità morale, umana e culturale delle persone.