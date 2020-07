Liste d’attesa e riorganizzazione sanitaria, la Asl Bat convoca i sindacati

La convocazione auspicata è arrivata. Il prossimo 28 luglio i sindacati confederali, del pubblico impiego e dei pensionati incontreranno i vertici della Asl Bat nell'ambito della cabina di regia sulle liste d'attesa. Per tale ragione la manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil per il prossimo 30 luglio davanti alla sede dell'azienda sanitaria è annullata.La convocazione giunge dopo una richiesta di incontro inoltrata dalle organizzazioni sindacali ai vertici della Asl alla quale inizialmente non era stata data risposta. "Era necessario che tornassimo a confrontarci sui questi temi e siamo contenti che la convocazione sia arrivata in tempi brevi. Abbiamo la necessità di proseguire il lavoro cominciato nella cabina di regia per dare risposte ai cittadini", commentano i sindacati., Cgil Bat, Cisl Bari-Bat, Cisl Foggia-Bat, Uil Bat, Spi Cgil Bat, Fnp Cisl Bat, Uilp Bat, Fp Cgil Bat, Fp Cisl BatFpl Bat