ll prof più famoso d'Italia è a Trani: "Metterò il voto al vostro Sindaco!"

"Il mondo dei social, da quando era solamente Facebook, mi ha incuriosito tantissimo": da qui, da questo fascino di un modo nuovo di comunicare è nata l'ispirazione di Vincenzo Schettini, oggi a Trani per presentare il suo primo libro, "La fisica che ci piace", edito da Mondadori"Sono stato catturato da qualcosa che era in grado di comunicare in un modo assolutamente democratico e profondamente diverso dalla televisione, sicuramente nuovo. Raccontare della mia vita, di cosa facevo o mangiavo a colazione sicuramente non credo che sarebbe stata una buona trovata: e così ho provato con la fisica.Prima di iniziare l'incontro nel Pala Assi, con un pubblico da numeri delle grandi occasioni accorso gratuitamente - che lo ha accolto con una ovazione degna delle grandi star - grazie all' assessorato marketing e promozione del territorio dell' amministrazione comunale, Schettino ha raccontato come questa avventura sia iniziata.Una lezione sull'attrito viscoso è stata l'inizio di questa straordinaria avventura, lezione che Schettini chiese ai suoi allievi di videoriprendere con un telefono cellulare. Quella lezione diventò virale e da lì poi è stata una continua avventura."Darò il voto al vostro sindaco!" ha esclamato pochi minuti prima di iniziare il suo incontro tranese; e il sindaco dalla sua: "Sarà una vera impresa insegnarmi u questa materia! Zero me lo meriterei proprio!"