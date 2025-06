Lo splendore del superfluo: a Trani la presentazione del volume sulle arti suntuarie medievali

Powered by

Il prossimo 28 giugno alle ore 18:30, presso il Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, l'Archeoclub d'Italia – sede di Trani "Antonio Piccinni" – presenterà il volume "Lo splendore del superfluo. Le arti suntuarie nella Puglia storica dall'Alto al Basso Medioevo".



L'iniziativa, promossa in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari "A. Moro" e con il patrocinio dell'Archeoclub nazionale d'Italia e del Comune di Trani, si inserisce in un lungo ed ampio percorso di valorizzazione del patrimonio culturale medievale pugliese, focalizzando l'attenzione su un ambito di studio ancora oggi poco esplorato: quello delle arti suntuarie.



Il volume è stato ideato e curato dal Prof. Marcello Mignozzi (Università di Bari) e dalla Dott.ssa Anna Maria Minutilli (Universitat de Girona), e vede la partecipazione di studiosi provenienti da autorevoli istituzioni accademiche e culturali italiane — tra cui le Università di Bari, Firenze, Girona e Napoli — impegnati in un confronto interdisciplinare su un tema di grande interesse storico e artistico. Completa e suggella il volume una postfazione firmata dalla Professoressa Maria Concetta Di Natale, dell'Università di Palermo, tra le voci più autorevoli nel panorama delle arti decorative.