Lo stato di abbandono di piazza XX Settembre: il biglietto da visita per chi arriva in città con il treno

"Devastazione e completo stato di abbandono, questo è il biglietto da visita dei turisti quando arrivano a trani con il treno": un panorama che noi tranesi conosciamo purtroppo ormai troppo bene, tanto da essere in qualche modo assuefatti e da non farci più tanto caso. Eppure quella bruttura non deve più passare inosservata, e il lettore Antonio Sciardò lo rimarca sui social quasi a voler svegliare le coscienze.Tre foto assolutamente eloquenti della situazione di piazza XX Settembre, attraverso le quali si osserva il degrado di quella piazza e - per fortuna – non si percepisce ma comunque si immagina anche l'odore che si respira in quei pressi.Una situazione, quella dello sventramento della vecchia piazza della stazione e la realizzazione di un mega piazzale a sovrastare un garage mai diventato operativo, di certo ereditata da scelte fatte nei primi anni '90 dall'allora Commissione Prefettizia che governava la città. E la foto odierna non è un puntare il dito "contro l'attuale amministrazione comunale, ma uno stimolo a voler prendere provvedimenti per quella che è la prima "vista" di persone che arrivano a Trani con il treno e si trovano davanti questo bel quadretto".