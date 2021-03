Loconte (Solo con Trani Futura): "Protocollata richiesta di collegamento di trasporto pubblico tra la città e l'aeroporto di Bari"

La proposta viene da un consigliere comunale e dal suo gruppo politico "Solo con Trani Futura", evidentemente con uno sguardo al futuro che apra a Trani finalmente le porte del grande turismo internazionale.Solo ieri nella rubrica delle Pagelle di Lucia De Mari era stata salutata con favore la possibilità che a Trani "sbarcasse" il turismo crocieristico, ovviamene prese tutte le dovute accortezze, non facili da attuare ma sicuramente possibili per la tutela della nostra costa. Un'agevolazione del collegamento tra la città e l'aereoporto sarebbe sicuramente un buon primo passo verso un lancio definitivo nell'olimpo delle mete turistiche più visitate del Mediterraneo. Con indiscussi meriti di bellezza, arte, storia, enogastronomia."La nostra meravigliosa Città, adottando qualche accorgimento, potrebbe vivere di turismo per tutti i 365 giorni dell'anno: per questo motivo ho protocollato una richiesta per istituire un collegamento di trasporto pubblico diretto tra la Città di Trani e l'Aeroporto di Bari – Karol Wojtyla.L'Aeroporto Internazionale di Bari – Karol Wojtyla, grazie a recenti accordi sottoscritti con le Compagnie Aeree, sta attivando nuove rotte e nuovi collegamenti soprattutto con località estere e la Città di Trani potrebbe trarne notevoli vantaggi dal punto di vista "turistico" ed "economico". Tutti devono conoscere l'unica Città al Mondo con Cattedrale sul mare".