Logos Festival: a Santa Geffa settimana ricca di appuntamenti tra teatro, musica ed emozioni

Ancora una settimana intesa e ricca di appuntamenti serali da trascorrere tra musica, teatro e cultura nel parco Santa Geffa. Continua, infatti, il Logos Festival, la rassegna culturale cofinanziata dall'assessorato alle culture del comune di Trani e organizzata dall'associazione Xiao Yan. Il Logos Festival si sta dimostrando sempre più un vero e proprio laboratorio di produzione culturale, dove tra ulivi secolari e ipogei cristiani si fa strada la voglia di vivere momenti di socializzazione promuovendo il grande bagaglio storico-architettonico-culturale del nostro territorio.Tanti appuntamenti con le atmosfere magiche del Parco di via delle Tufare per questa settimana. Si comincia domani,con il secondo appuntamento dele le note del Nico Stufano e trio (Nico Stufano – guitar; Paolo Romano – Bass; Mimmo Campanale – Drums) che presenterà un percorso musicale sensoriale di pensieri ed emozioni attraverso la magia della musica.Ilil teatro si fa comicità con la commedia brillantedell'Allegra Compagnia di Turi. Si tratta di un'appassionata rilettura ironica e comica dei momenti ultimi che accompagnano l'ultimo atto della vita terrena. L'! Un momento per condividere il lungo cammino fatto in tanti anni di servizio, incontrare i tanti ragazzi con cui abbiamo condiviso un pezzo di strada e rivedere alcuni dei momenti salienti di questa bella avventura. A seguire il concerto dei Folkabbestia, uno dei gruppi folk storici italiani, veri e propri menestrelli delle feste di piazza.Inveceiltorna a grande richiesta la musica delDopo il grande successo delle tappe del 2 e 16 luglio, è previsto ancora un appuntamento dedicato alla musica Rock e Blues suonata tutta dal vivo da band tutte pugliesi.Info e prenotazioni: 3928840561.