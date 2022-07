Logos Festival: questa sera il terzo appuntamento del Martedì dei bambini

Terzo appuntamento questa sera nella cornice di Santa Geffa con il "Martedì dei bambini", un momento di crescita e divertimento per i più piccoli tra laboratori e spettacoli teatrali. L'iniziativa è inserita nella rassegna "Logos Festival", organizzata da Xiao Yan e cofinanziata dall'assessorato alle culture della città di Trani. Oggi si parte alle 19 con un laboratorio a tema e a seguire lo spettacolo "Zio Lupo" della compagnia "Binario Zero", incentrata sul tema della paura e della crescita.Esistono tante storie che parlano di lupi, storie che di solito fanno paura e si sa il lupo fa paura a tutti, grandi e piccini, poche le storie che parlano di cibo. Una valigia birichina si ferma sulla scena e inizia la storia: c'era una volta una bambina golosa. E il lupo? Partiamo dall'inizio, un giorno di scuola come tanti, una bambina golosa disobbedisce alla maestra e si nasconde in uno sgabuzzino per non fare i compiti. Quel giorno la maestra avrebbe premiato tutti gli alunni con le "chiacchiere" (dolce tipico), rimasta a secco per essersi nascosta racconterà tante chiacchiere alla sua mamma. Come spesso succede la mamma crederà a quelle parole e promette alla figlia che farà lei le chiacchiere ma dovrà andare a casa di zio lupo per prendere una padella. La casa di zio lupo si trova oltre il bosco, bisogna attraversarlo. Il lupo, come il bosco, fa paura. Può sembrare una storia paurosa, ma di pauroso non ha nulla. Si riderà. Con finale a sorpresa. Per comprendere la gioia bisogna passare dalla paura.Info e prenotazioni: 3928840561.