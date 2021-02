Luigi Vavalà: «Prevedibile un aumento di contagi con riaperture di scuole non in sicurezza»

Il rapporto tra prevedibilità e imprevedibilità, sia in campo naturale come in campo storico, rimane alquanto incerto e fragile. Certamente la prevedibilità è aumentata ma per limiti umani insuperabili non potrà essere mai completa, soprattutto sugli eventi naturali.



Questa pandemia era stata ampiamente prevista, eppure recitiamo o meglio dirigenti e scienziati recitano la parte dei sorpresi meravigliati. Basta leggere il libro di Quammen: "Spillover", pubblicato addirittura nel 2012! Cosa hanno fatto i governi? E l'Oms?



Adesso è ampiamente prevedibile un aumento dei contagi in Italia con scriteriate zone gialle e riapertura di scuole non in sicurezza. Eppure Azzolina festeggia. E va bene. Ma i sindacati, diventati da anni una gigantesca macchina burocratica non trovano di meglio che contestare il semplice buon senso del presidente della Puglia, Emiliano, e del dottor Lopalco che non ritenendo in piena pandemia invernale un posto sicuro i luoghi chiusi e soprattutto le scuole con assembramento di migliaia di persone, hanno optato per il minor danno: permettere alle famiglie di tutelare il primario diritto alla salute.



Gli eredi nani del grande Giuseppe Di Vittorio, si oppongono per fare un piacere al governo o forse perché non hanno compreso bene cosa sia una pandemia. Adesso non mi resta che non tesserarmi più alla Cgil scuola.