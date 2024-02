Luoghi comuni, pubblicato avviso pubblico per la casa natale di Giovanni Bovio

Powered by

Nell'ambito di "Luoghi Comuni", la nuova iniziativa della Regione Puglia promossa dalle Politiche Giovanili e dall'A.R.T.I., il Comune di Trani ha candidato la Casa Natale dell'illustre Giovanni Bovio.L'avviso per manifestazione di interesse è rivolto alle organizzazioni giovanili del terzo settore che intendano strutturare progetti di innovazione sociale costruiti sia sulle esigenze delle comunità tranese che sullo spazio pubblico che l'Ente intende valorizzare.Il termine per partecipare all'avviso scadrà giovedì 14 marzo 2024 alle ore 12.L'Amministrazione Comunale invita a cogliere questa opportunità, invitando le organizzazioni giovanili interessate ed in possesso dei requisiti prescritti a presentare la propria proposta progettuale.