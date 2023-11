Mago Autunno in visita alla scuola dell'infanzia Madre Teresa di Calcutta

Grande sorpresa per le bambine ed i bambini della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" del 3^ Circolo "G.D'Annunzio" che, martedi' 31 ottobre, hanno ricevuto una visita speciale: Mago Autunno li ha omaggiati della sua presenza nel giardino del plesso per salutare alunni e maestre e per dare il suo speciale caldo benvenuto ai piccoli treenni che hanno appena iniziato l'indimenticabile ed emozionante avventura nella Scuola dell'Infanzia.Tra canti a tema, attività laboratoriali incentrate sulla manipolazione e sulla motricità fine, tra colori, profumi e sapori legati a questa dolce stagione, i bambini e le bambine hanno trascorso una giornata all'aria aperta che ha consentito loro di scoprire antiche tradizioni legate alla nostra realtà contadina.Una festa dell'Accoglienza, dunque, ma non solo, un vero e proprio percorso educativo-didattico pensato con cura dalle docenti della Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa di Calcutta" nel pieno rispetto dei tempi di tutti e ciascuno, per lavorare sull'affettività, sulle emozioni e le relazioni, per favorire nei bambini i processi di inserimento nel gruppo e l'intreccio di relazioni positive con i coetanei ed all'interno della scuola