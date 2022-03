Manca il numero legale, salta la seduta del Consiglio comunale

Il sentore che la seduta del Consiglio Comunale convocata per oggi andasse deserta era già nell'aria. E così è stato: dopo ben tre appelli, non essendoci il numero legale, la discussione non si è potuta avviare. Della maggioranza erano assenti sei consiglieri: Mannatrizio, Corrado, Loconte, Befano, Mastrototaro e Di Gregorio. Assenti anche tutti i consiglieri di opposizione.Durante la seduta di oggi si sarebbe dovuto discutere della delibera di approvazione del progetto dell'impianto di trattamento del percolato che in queste ore sta dividendo l'opinione pubblica, tra favorevoli e contrari. Su tale provvedimento diversi sono ancora i dubbi da sciogliere a detta di molti, i più critici l'hanno definito un provvedimento "monco in ogni suo aspetto". Questi giorni quindi saranno probabilmente utile per apportare modifiche o apporre aggiunte.Seconda convocazione giovedì 10 marzo,alle ore 10.