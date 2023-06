Margherite all'uncinetto: il messaggio di gentilezza diffuso a Trani dai Folletti laboriosi a Trani nella Giornata Mondiale del lavoro a maglia in pubblico

A Trani la Giornata Mondiale del Lavoro a maglia ha avuto una declinazione a dir poco magica, poiché i "Folletti Laboriosi" hanno allestito come un giardino realizzato ai ferri e all'uncinetto la piazzetta San Francesco antistante la Biblioteca comunale Giovanni Bovio, luogo peraltro che ha visto per tutto l'inverno una condivisione all'insegna del lavoro a maglia in nome di obiettivi nobili e preziosi, accompagnato anche da letture ad alta voce e riflessioni.Un invito che ha visto la partecipazione di tante appassionate, che insieme hanno raggiunto l'obiettivo di realizzare ben tre copertine ad altrettante mamme prossime al parto e disseminato, come ormai tradizione, piccoli manufatti per la città, per diffondere il messaggio di solidarietà e della preziosità del lavoro svolto insieme . Un metodo social di viralità, quello suggerito dai "Folletti", al passo con i tempi, davvero ad unire tradizione a futuro: chiunque trovi - pare ce ne siano ancora alcune in giro - una delle margherite all'uncinetto, è invitato a pubblicarne il ritrovamento, anzi, la raccolta, come si farebbe su un prato, e a taggarla sul profilo Facebook dell'associazione .In questa ultima occasione sono state scelte le margherite, come simbolo di gentilezza e bontà d'animo, ma anche di purezza e semplicità: sentimenti che sono alla base dei progetti che l'associazione da anni porta avanti, fatti di un'azione di volontariato finalizzata al sostegno dei più fragili, dei bisognosi, come tiene a ricordare la presidente dell'associazione Angela Contento : dagli anziani nelle case di riposo ai più piccoli ricoverati nelle terapie Intensive neonatali, con una attenzione anche ai disabili, coinvolti in attività di laboratorio per stimolare alla manualità.Una dimostrazione che, anche nella estrema semplicità, l'unione fa davvero la forza e che la condivisione di passioni, oggetto dei propri hobby o del proprio passatempo possono assumere un valore ancora più prezioso se finalizzate a obiettivi nobili e sinceri . la giornata ha avuto il sapore di gioia e benessere, benché per un po' bagnata dalla pioggia: Ma i prati verdi , che siano fatti a maglia o da madre natura, della pioggia beneficiano: come è avvenuto anche all'interno della Biblioteca Comunale, dove si è continuato a sferruzzare insieme in gaiezza e felicità nonostante il tempo grigio.La giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico è un evento nato circa dieci anni fa da un'idea di Danielle Landes, inizialmente gli appuntamenti erano pochi e concentrati tutti negli USA; il fenomeno è andato poi crescendo in modo rapido, costante e a livello internazionale ottenendo sempre più adesioni.Associazioni, mercerie, aziende produttrici di filati organizzano ogni anno incontri che riuniscono appassionati del knitting di tutto il mondo per festeggiare questa nobile arte antica in uno "sferruzzo" collettivo.Il lavoro a maglia è più di un semplice hobby, diversi studi infatti hanno dimostrato che questa forma di lavoro creativo ha effetti terapeutici per chi la pratica. Il lavoro a maglia sviluppa abilità motrici, stimola la concentrazione e genera spazi di rilassamento e meditazione.Compiere movimenti ripetuti, vedendo prender forma la propria creazione, è un ottimo stimolo a perseguire un obiettivo, che distrae la nostra attenzione dalla problematica che ci affligge in quel momento.La Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico inoltre è la base per costruire un altro tipo di tessuto, quello sociale, dato che funge da elemento che lega tra loro persone che svolgono una stessa attività di gruppo.