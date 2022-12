Marina Lalli "Donna del Turismo" agli Mhr Christmas Awards 2022

Un altro grande prestigioso riconoscimento alla tranese Marina Lalli, presidente nazionale di Federturismo Confindustria e Vice Presidente Vicaria di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani.L'eccellenza del turismo italiano, dalle imprese agli operatori dell'ospitalità, del travel, della formazione e dei servizi, è stata premiata a Roma nel corso della serata dedicata agli MHR Christmas Awards 2022, terza edizione del riconoscimento ideato da MHR, Media Hotel Radio.Nel corso della cerimonia il riconoscimento di "Donna del turismo" è stato assegnato alla dottoressa Lalli; con lei premiati altri nove protagonisti che si sono distinti nel corso di un anno che ha segnato una netta ripresa dei viaggi. Simbolo del premio il "microfono d'argento".L'azione di merito della presidente Lalli è aver contribuito alla crescita dell'economia italiana nel settore turistico con il "tocco d'oro" evidenziato con l'hastag #atouchofgold, che è stato il te.ma della serata.Per il suo ruolo di Presidente di Federturismo Confindustria e per l'azione che esercita su tutto il territorio italiano in questo nodale settore dell' economia del Paese, la dottoressa Lalli interviene di frequente in trasmissioni televisive sulle reti nazionali; e proprio nei giorni scorsi è stata ospite del programma della Rai "Uno Mattina" per una riflessione sull'andamento turistico in questo mese di dicembre e in generale per le feste di Natale.Marina Lalli ricopre la carica di Amministratore Unico delle Terme di Margherita di Savoia e si occupa delle attività di famiglia nel campo Sanitario, Turistico e Immobiliari oltre a rivestire incarichi in Federterme, Camera di Commercio di Bari e Nuova Fiera del Levante.