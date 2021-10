Martedì filosofici: lezioni del prof. Gianni de Juliis

Martedì filosofici: lezioni di Filosofia aperte a tutta la cittadinanza.A partire dal 19 ottobre avrà luogo una nuova iniziativa, condotta dal prof. Gianni de Juliis, in collaborazione con l''associazione Arsensum (piazza Marconi, 36): si tratta di lezioni di filosofia aperte a tutta la cittadinanza.Ogni martedì si terranno lezioni, dialoghi, approfondimenti filosofici che spazieranno dalle origini del pensiero occidentale fino a questioni di più stretta attualità. Sarà inoltre definito e spiegato il lessico tecnico che è alla base di ogni speculazione filosofica.Gli appuntamenti sono riservati a chiunque voglia cimentarsi con l'affascinante mondo della Filosofia. Non è necessario possedere nozioni o conoscenze particolari, poiché gli incontri sono aperti tutti e saranno declinati secondo una metodologia e un linguaggio adeguati anche ai non addetti ai lavori.Gli incontri si terranno nella sede dell'Associazione Arsensum ogni martedì alle ore 19.15 e saranno articolate in due parti: lezione di 30 minuti; dibattito di 30 minuti.