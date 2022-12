Martedì nella Sala Tamborrino si celebra la giornata della trasparenza

Martedì 20 dicembre alle ore 16 nella sala Tamborrino del Comune di Trani è indetta la giornata della trasparenza 2022. Nell'annuale incontro aperto a cittadini, associazioni e stakeholders del territorio, verranno presentate alcune novità già introdotte nel corso del 2022 e gli obiettivi fissati per il 2023 per migliorare, in un'ottica di modernizzazione, l'interazione digitale tra cittadini e Comune.Focus sul nuovo sito web istituzionale, on line dal mese di ottobre: ripensato non solo nello stile grafico ma nel rapporto con il cittadino, attraverso una diversa organizzazione dei contenuti orientata alla soddisfazione dei bisogni degli utenti. Centrali diventano i servizi che la Città di Trani offre ed intende offrire ai propri cittadini. Nel corso del 2023, grazie anche ad i fondi del PNRR, il processo di cambiamento offrirà nuovi elementi per offrire ai cittadini degli ulteriori e moderni strumenti per interagire con il proprio Comune.In quest'ottica, già da alcune settimane, è on line il portale del contribuente, uno strumento chiave per avere un'interfaccia diretta con l'ufficio tributi comunale. Tramite il portale è possibile consultare la propria posizione, verificare i pagamenti effettuati, visualizzare eventuali avvisi di accertamento a proprio nome, presentare denunce e dichiarazioni relative ai tributi locali ed avvalersi di specifiche funzioni per calcoli di imposte e dati per i pagamenti da effettuarsi ed effettuati. Nel corso della giornata della trasparenza verranno fornite ulteriori specifiche su questa nuova modalità digitale introdotta dal Comune, così come sull'introduzione di un nuovo sistema per la gestione della customer satisfaction e la consultazione partecipata pubblica.