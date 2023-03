Matematica, che passione: studenti della Baldassarre in evidenza ai Giochi del Mediterraneo

Tutta la soddisfazione brilla nei loro occhi ed in quelli dei loro prof, che come sempre li hanno preparati nel migliore dei modi. Stiamo parlando di un gruppo di alunni partecipanti ai Giochi del Mediterraneo. Come si diceva una volta, i ragazzi "si sono fatti onore", ma soprattutto hanno vissuto un'esperienza costruttiva, anche per il loro curriculum personale di studenti.Nello specifico: lo scorso 10 marzo gli alunni Christian Arpone 3 A, Flavio Bucci 3 M, Beatrice Albino 2B, F.Saverio Musicco 2 F, Alessandro Damato 2O, Michelito Alboreo 1A, Christian Cosentino 1D, Karol Mastrapasqua 1H, hanno partecipato alla finale di Area dei Giochi matematici del Mediterraneo. La competizione si prefiggeva lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareggiando con lealtà nello spirito della competizione sportiva al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione e integrazione, valorizzando le eccellenze.Meritano una menzione speciale ed i complimenti per l'attività svolta, gli alunni che hanno partecipato alle diverse fasi della gara ossia le qualificazioni di istituto fra 153 partecipanti e la finale d'istituto fra 81 parteicpanti. Il riconoscimento ai ragazzi va rivolto per le ottime capacità logiche dimostrate, ma è imprescindibile riportare gli eccellenti risultati ottenuti dagli alunni ammessi a continuare il concorso, per la finale di Area presso la scuola polo C. M. D'Azeglio – De Nittis di Barletta.Per la categoria S2 si è classificato secondo, con Medaglia di Argento Francesco Saverio Musicco della 2N. Per la categoria S3 si è classificato terzo con Medaglia di Bronzo Christian Arpone della 3A.