Maturità 2022: latino per il classico, matematica per lo scientifico

Licei

Istituti tecnici

Istituti professionali

Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha firmato le Ordinanze che definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione.Per l'esame di "Maturità" la sessione d'esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano, che sarà predisposta su base nazionale. La seconda prova scritta si svolgerà invece il 23 giugno, diversa per ciascun indirizzo, avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. È previsto, poi, il colloquio, che si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un documento, un problema, un progetto).Di seguito le discipline per la seconda prova per ogni indirizzo.classico: Latino;scientifico: Matematica;linguistico: Lingua e cultura straniera ;artistico: diverso a seconda dell'indirizzo;scienze umane: scienze umane;scienze umane opzione economico sociale: diritto ed economia politica;liceo musicale e coreutico: teoria, analisi e composizioneamministrazione, finanza e marketing: economia aziendale;relazioni internazionali per il marketing: economia aziendale e geo-politica;meccanica, meccatronica ed energia: impianti energetici, disegno e progettazione;indirizzo turistico: discipline turistiche e aziendali;trasporti e logistica: logistica;elettronica ed elettrotecnica: elettronica ed elettrotecnica;informatica e telecomunicazioni: informatica e sistemi e reti;agrario: trasformazione dei prodotti;moda: ideazione e progettazione prodotti;grafica e comunicazione: progettazione multimedialeagricoltura: economia agraria e dello sviluppo territoriale;servizi socio sanitari: igiene e cultura medico-sanitaria;alberghiero/ enogastronomia: scienza e cultura dell'alimentazione;accoglienza turistica: diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva;servizi commerciali: tecniche professionali dei servizi commerciali.