Maxi tamponamento sulla 16bis fra Trani e Barletta, coinvolti tre mezzi

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattina di venerdì 6 maggio sulla strada statale 16, fra Trani e Barletta, in direzione sud. Dalle prime e frammentarie informazioni che giungono in redazione si tratterebbe di un maxi tamponamento fra una Kia Picanto, un furgone e un camion.Sembrerebbe ci siano anche feriti. La circolazione, in quel tratto, è sospesa per consentire le operazioni di soccorso.Seguono aggiornamenti.