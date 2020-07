"Mediterraneo Mangia e Bevi": continuano le rassegne enogastronomiche in città

Sapori in terrazza è la rassegna enogastronomica che sta riscuotendo sempre più successo, organizzata a Trani dalla consulente enogastronomica Francesca de Leonardis e dai ragazzi de "Il vecchio e il mare". Il prossimo incontro avrà luogo mercoledì 5 agosto, alle ore 20.30 a Trani, presso il Vecchio e il Mare, nell'oramai familiare incantevole ambientazione tutta racchiusa tra scogli e mare e sarà dedicata allo " Spirito Mediterraneo ", tutto incentrato su quelle che sono le vere componenti dell'anima mediterranea, un percorso inedito che coinvolgerà gli ospiti in un itinerario dedicato ai profumi ed ai sapori del nostro Mare, ma con i cinque sensi rivolti anche alla recente geniale innovazione costituita da MuMa , il primo Gin made in Puglia.Ecco perché il secondo appuntamento di Sapori in terrazza sarà intitolato "Mediterraneo Mangia e Bevi" ed il protagonista della serata sarà il Gin MuMa, primo gin pugliese, realizzato da quattro giovani imprenditori pugliesi che hanno scelto l'acqua di mare purificata e sei botaniche tipiche del Mediterraneo per creare qualcosa che ancora non c'era, frutto della intuizione di Savino Muraglia, dei fratelli Marinaro e di Stefania Urso e dell'amore per le proprie origini.L'acqua di mare, le sei essenze ed un ingrediente segreto fanno otto, otto come i lati del perimetro di Castel del Monte, simbolo scelto per l'etichetta ottagonale dell'inimitabile packaging di MuMa Gin. Per esaltare l'eleganza del Gin MuMa, la serata sarà una sorta di laboratorio di abbinamenti a base di gin e cucina pugliese in tutte le sue migliori declinazioni. Per gustare a tutto tondo la Puglia il percorso inizierà con crudo di tagliatelle con olio e limone, frutti di mare con la presenza dell'ostricaro in abbinamento al drink " Casal 75 ", creazione del bar tender Antonio Divenuto ; subito dopo, degustazione di ostrica con il cicchetto MuMa ed infine, sulla terrazza, la spadellata preparata dal cuoco Tony Allegretti, a base di trucioli con la pescatrice e pomodorino in abbinamento al drink "Mediterranean punch ".L'ambientazione de "Il vecchio e il mare" e l'eleganza di MuMa Gin: la Puglia ineguagliabile che riparte.