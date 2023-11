"Melody e la magia delle porte colorate": Lonia Lotito incanta i piccoli della "Petronelli"

Fiabe viventi, fantasia e realtà, e i piccoli studenti che incontrano immagini e pagine di libri: nei giorni scorsi l'autrice Lonia Lotito ha presentato nell'Aula magna del 2°Circolo Didattico Mons. Petronelli di Trani il suo libro dal titolo "Melody e la magia delle porte colorate", scritto "a quattro mani" con le parole e le note musicali, in collaborazione con l'Associazione Musicale e Culturale Domenico Sarro e il Club Unesco di Trani, alla presenza della dirigente scolastica Giuseppina Tota, e delle presidenti delle due associazioni Cinzia falco e Savina Di Lernia.Lonia ha fatto vivere ai piccoli le avventure di Melody e il suo viaggio nel mondo delle emozioni, conducendo i bambini in un'esperienza fortemente motivante di musica e parole. Dodici porte, dodici colori con la magia di svelare la vera essenza della vita: l'Amore.Lonia Lotito, autrice di questo meraviglioso racconto ha condotto i bambini in un viaggio di musica e parole sulle note del maestro Vinciguerra, che dal vivo ha suonato la colonna sonora della fiaba. L'iniziativa di incontrare gli autori a scuola è stata vissuta dagli alunni come opportunità preziosa di scoperta della lettura e momento di fruizione libera e piacevole, nel quale trovano spazio molteplici emozioni curiosità, fantasie, pensieri e riflessioni di tutti."La vita è come la musica …bastano poche note per creare una bellissima melodia".