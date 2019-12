Mercato settimanale, il recupero della giornata del 12 novembre slitta all'anno nuovo

Per ragioni di Ordine Pubblico, non sarà possibile recuperare il mercato settimanale dello scorso 12 novembre nel corso di questo anno solare.È intenzione, tuttavia, dell'Amministrazione Comunale, nella sempre proficua e costante interlocuzione e collaborazione con le Associazioni di Categoria, non soltanto effettuare il suddetto recupero nel corso del prossimo anno solare, ma anche concertare attività di valorizzazione e rilancio del commercio ambulante nella nostra Città.Un ringraziamento particolare e doveroso va a Michele Scarcelli, rappresentante della FIVA, che tutela i propri iscritti con tenacia, ma senza dimenticare che il lavoro va svolto in sicurezza, come ogni rappresentante di categoria dalla grande serietà dovrebbe fare.Il mercato settimanale si svolgerà come sempre nelle giornate di martedì 24 e 31 dicembre.