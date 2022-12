Mercato settimanale senza bagni: ambulanti costretti ad arrangiarsi

"Gli ambulanti del mercato settimanale di Trani sono senza bagni pubblici. I servizi igienici del palazzetto dello sport non sono più disponibili. La situazione è diventata insostenibile": in una nota dell'associazione i rappresentanti di Anva Confesercenti e Federcommercio Provinciale BAT hanno inviato una nota di sollecito all'Amministrazione Comunale nella quale si chiede l'immediata installazione di due bagni chimici nell'area del mercato settimanale e la riapertura dei servizi igienici presso il palazzetto dello sport."Da un primo contattato con l'assessore competente sembrerebbe che la pratica per l'installazione di un bagno chimico in area mercatale sia ferma presso l'ufficio tecnico comunale e per questioni burocratiche non si riesca a sbloccare.Soluzione tra l'altro che non sarebbe nemmeno consona alle esigenze degli ambulanti in quanto un solo bagno chimico non coprirebbe le loro esigenze fisiche. Infatti ne servirebbero almeno due, uno ubicato a nord e l'altro a sud del mercato.Per gli operatori non è facile resistere per diverse ore e non sempre possono rivolgersi ai bar per andare in bagno in quanto, ad esempio, nella zona nord gli esercizi commerciali sono distanti dal mercato.Una situazione insostenibile ed inaccettabile e che il più delle volte costringe gli ambulanti a cercare angoli nascosti per far fronte ai loro bisogni. Più difficile e imbarazzante è, invece, la situazione per le donne ambulanti.Pertanto al fine di evitare che la situazione degeneri, Anva Confesercenti e Federcommercio Provinciale Bat invitano l'amministrazione comunale ad intervenire al più presto"