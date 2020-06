Merce fuori dagli esercizi commerciali, divieto di esposizione solo per prodotti alimentari

Divieto di esposizione di merce al di fuori degli esercizi commerciali obbligatorio solo per prodotti alimentari. Il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha modificato con nuovo provvedimento i contenuti dell'ordinanza 31/2020 inerente il divieto di esposizione di merce al di fuori degli esercizi commerciali fino al prossimo 31 luglio.Con l'ordinanza 36/2020 firmata in data odierna si limita questa prescrizione ai soli produttori alimentari per i quali permane il rischio di contaminazione. Per tale ragione, tutte le altre attività commerciali potranno ritornare ad esporre merce fuori dai propri locali.