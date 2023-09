Messaggio It-alert, arrivato anche a Trani il test del nuovo sistema di allarme pubblico

"Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano": questo il messaggio arrivato sui cellulari dei tranesi (ed in generale dei pugliesi) a mezzogiorno. Ogni smartphone collegato a una cella telefonica ha ricevuto la notifica con il messaggio in italiano e in inglese e un suono diverso (simile ad un allarme) da quello delle normali notifiche e accompagnato da una voce narrante.Ecco il messaggio completo: "Questo è un messaggio di test del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario".