Micaela Frigione vincitrice del concorso canoro "Star Talent-Vver"

Micaela Frigione è vincitrice del Primo Premio del concorso canoro "Star Talent-Vver". La cantante tranese si è esibita nella finale di domenica 26, Categoria Junior Editi, con il brano "La mia voce", colonna sonora del film d'animazione "Aladdin", sbaragliando una nutrita concorrenza di cantanti provenienti da tutta la Bat e dalla provincia di Bari.Un altro risultato positivo per la talentuosa Micaela, che si aggiunge ai tanti premi e riconoscimenti ricevuti per le sue performance artistiche in giro per la Puglia, sempre di grande potenza espressiva e comunicativa. Micaela Frigione è allieva di canto della professoressa Lycia Gissi, presso l'Accademia Musicale Arcadia di Trani, fondata e diretta dal M° Roberto Fasciano.