Teatro Mimesis Trani. Foto Tonino Lacalamita
Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io" nel ricordo di Walter Leggieri

In una società dove l'apparire è sempre più essenziale e il giocare con le maschere diventa una consuetudine

Trani - venerdì 12 dicembre 2025 7.02
"Arlecchino ed io" è una farsa in due atti, alla maniera della commedia dell'arte, scritta dal compianto Walter Leggieri, ingegnere dirigente tecnico dell'AMET e commediografo per diletto, che un anno fa ci ha lasciati. Con le maschere della Commedia dell'Arte vivremo momenti buffi e profondi, emozionanti e comici, ribadendo che, alla lunga, nulla può nascondere quello che siamo veramente.
Trama: In una società dove l'apparire è sempre più essenziale e il giocare con le maschere diventa una consuetudine, la fantasia sembra un territorio ormai proibito. Quanta angoscia ci dà il giudizio degli altri e quanta paura abbiamo di essere visti per quello che siamo veramente. Esiste però il diritto di esplorare un mondo fantastico "dentro" di noi, grandi e piccoli.
In scena: Ernesto Abbatangelo, Sergio Bassi, Pippo Bevilacqua, Francesca Carrera, Gaetano Ermito, Bruna Facondi, Mario Federico, Maria Manzi, Giulia Marzano, Mattia Pilone, Maria Teresa Scoccimarro, Valerio Vangi, regia di Marco Pilone.
  • Gli spettacoli si terranno il 12, 15 e 16 dicembre, giorni feriali, con due appuntamenti giornalieri, previsti per le 17:30 e le ore 20:00 e il 14 dicembre, giorno festivo, alle ore 21:00
  • Per informazioni e prenotazioni, è attivo il numero 346 825 9618. Il Teatro Mimesis si trova in Via Pietro Palagano 53, Trani.
  • Teatro Mimesis
