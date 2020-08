Mimmo Simone: «Obiettivo fare impresa e ridare ossigeno alla città»

«Il decadimento commerciale ed industriale della nostra città è sotto gli occhi di tutti. Trani non può sperare di di sopravvivere solo con il turismo (ristoranti, bar, pizzerie, B&b)» scrive Mimmo Simone, candidato al consiglio comunale di Trani nella lista Fratelli d'Italia.«Il Covid ha aggravato le problematiche già esistenti ed i pochi imprenditori rimasti lottano eroicamente per mantenere in vita le loro aziende e per garantire gli stipendi ai propri operai. In questo quadro quasi catastrofico, chi gestisce la cosa pubblica dovrebbe avere come principale obiettivo quello di aprire un tavolo di confronto a livello comunale e regionale per poter attrarre capitali da poter investire in attività imprenditoriali.A tal proposito voglio sottolineare che sarebbe importantissimo recuperare al più presto l'area industriale ormai dismessa di via Barletta. Compito del futuro Sindaco e della sua giunta sarebbe quello di affiancare gli imprenditori snellendo al massimo, dove è possibile, le pratiche burocratiche, permettendo così di fare impresa e ridare ossigeno ad una città dove la richiesta di lavoro sta diventando sempre più tragica.Mi batterò per questo e per tanto altro se la cittadinanza tranese mi riterrà meritevole della sua fiducia».