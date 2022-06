mipiacciocosì, il progetto della tranese Irene Scaringi sulla rivista internazionale Selin

Si chiama #mipiacciocosì ed è il progetto di make-up e fotografia contro l'omofobia creato dalla make up artist e fotografa tranese Irene Scaringi. Dopo tanti anni di studio in questi due settori e dopo aver raggiunto pubblicazioni su riviste internazionali sia in Canada che negli Stati Uniti, grazie alla collaborazione con il magazine internazionale Selin con sede in Olanda e la partecipazione di Adriano Sannicandro, è stato ora pubblicato in copertina il progetto #mipiacciocosì.«Ho voluto fortemente che questo progetto fosse pubblicato nel mese di giugno proprio perché celebriamo il mese del Pride - racconta Irene alla redazione di Traniviva -. Desidero rendere omaggio a tutti coloro che in Europa e oltre i suoi confini promuovono i diritti delle persone LGBTI e lottano contro discriminazione e pregiudizi. In questa lotta per le pari opportunità, indipendentemente dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ognuno può svolgere un ruolo e sentirsi liberi di esprimersi in pubblico, anche con trucco da donna e sentirsi contemporaneamente a proprio agio. Il progetto #mipiacciocosÌ - conclude - nasce per urlare a tutto il mondo di non aver paura di amare, in quanto l'amore fa quel che vuole, l'omofobia invece è l'odio di pochi che non sanno amare».