Modalità di nomina degli scrutatori referendari a Trani : il consigliere PD Mannatrizio si dissocia

"Non ho ricevuto nessuna comunicazione in merito"

In riferimento alla modalità decisa recentemente in Commissione Elettorale sulla nomina degli scrutatori per il prossimo Referendum 8 - 9 Giugno 2025 riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di, consigliere comunale di maggioranza del: "Il sottoscritto,in qualità di consigliere comunale (PD) prende le distanze dalle modalità di nomina degli scrutatori in riferimento ai referendum che si terranno nei giorni 8 - 9 Giugno 2025. Comunico inoltre di non aver mai ricevuto nessuna comunicazione in merito".