Referendum 8 e 9 Giugno 2025: la Commissione Elettorale di Trani definisce i criteri per la nomina degli scrutatori

Necessità di nuovi criteri di nomina

La Decisione della Commissione: designazione nominativa

Nomina degli scrutatori effettivi: I 166 scrutatori necessari saranno nominati sulla base di designazioni dirette da parte dei componenti della Commissione tra i soggetti iscritti all'albo comunale. In caso di mancata condivisione unanime, a ciascun componente sarà riservato un numero uguale di designazioni. Formazione dell'elenco supplenti: verrà formato un elenco di almeno 50 nominativi supplenti, sempre scelti tra gli iscritti all'albo degli scrutatori e designati con le stesse modalità. Se le designazioni non dovessero raggiungere le 50 unità, l'elenco sarà integrato con coloro che, iscritti all'albo, hanno manifestato la loro disponibilità in adesione all'avviso pubblicato in attuazione della circolare ministeriale n. 25/2025. Presa d'atto dell'elenco aggiuntivo: la Commissione ha preso atto dell'elenco dei soggetti iscritti nelle liste elettorali comunali che hanno manifestato la disponibilità ad essere inseriti nell'apposito elenco aggiuntivo previsto dalla circolare n. 25/2025.

La Commissione Elettorale Comunale di Trani, composta dal Presidente, Avv., e dai componenti effettiviha definito i criteri di nomina degli scrutatori in vista dei referendum dell'8 e 9 giugno 2025. La definizione, così come accadde un anno fa, non è passata inosservata agli occhi degli attenti osservatori delle vicende politiche tranesi soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il verbale (nr.01 del 12 maggio 2025) e l'elenco degli scrutatori designati (sono documenti pubblici) , che pubblichiamo per completezza, ci possono aiutare a comprendere meglio la questione.Dal verbale emerge che il Presidente della Commissione,, nell'introdurre i lavori ha sottolineato la necessità di nominare gli scrutatori, compresi nell'apposito albo unico, per le 54 sezioni elettorali del Comune e per i 2 seggi di detenzione, specificando che per questa consultazione referendaria, il fabbisogno complessivo sarebbe stato di(3 per ogni sezione ordinaria e 2 per ogni seggio speciale).: "La decisione di rivedere i criteri di nomina nasce dall'elevato numero di rinunce e mancate presentazioni ai seggi registrate nelle precedenti consultazioni. Questo fenomeno ha creato difficoltà nell'avvio regolare delle attività di insediamento dei seggi, spingendo il Ministero dell'Interno a invitare i Comuni ad adottare misure per assicurare la regolarità nella costituzione dei seggi, inclusa la formazione di un elenco aggiuntivo di soggetti disponibili, anche se non iscritti all'albo degli scrutatori. In particolare, la circolare n. 25/2025 della Prefettura di Barletta-Andria-Trani aveva già sensibilizzato i Sindaci a raccogliere la disponibilità preventiva di elettori, non necessariamente iscritti all'albo, per subentrare in caso di assenza degli scrutatori originariamente nominati".Dal verbale si evince come, nella considerazione di quanto esposto nel documento e ritenendo che il ricorso alla designazione nominativa possa intercettare soggetti più interessati e disponibili, riducendo le rinunce, la Commissione Elettorale abbiadisposto:Il Presidente della Commissione,ha sostenuto, si legge nel verbalela necessità di assicurare la regolare costituzione dei seggi per questa consultazione, non esclude per il futuro l'adozione di percorsi alternativi volti a raccogliere l'effettiva disponibilità all'incarico da parte dei soggetti iscritti all'albo, per poter applicare criteri oggettivi di selezione su un ambito più ristretto.