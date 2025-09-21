Nomina Scrutatori, Branà (M5S): "Basta clientelismo, servono criteri oggettivi e trasparenti"

Al Presidente Del Consiglio Avv. Giacomo Marinaro - Al Sindaco Avv. Amedeo Bottaro - Al Segretario Comunale Dott. Francesco Lazzaro - Ai membri della Commissione elettorale - Ai Consiglieri Comunali

Il sottoscritto Vito Branà, Consigliere Comunale, e Capogruppo del M5S, e membro supplente della commissione elettorale, presenta la seguente mozione.

Premesso che: La legge prevede che gli scrutatori dei seggi elettorali siano nominati dalla Commissione Elettorale Comunale;

In molti casi la scelta degli scrutatori avviene senza criteri trasparenti e condivisi, alimentando percezioni di arbitrarietà e clientelismo;

È interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere massima trasparenza, imparzialità ed equità nella selezione di chi svolge funzioni elettorali; Considerato che: La funzione di scrutatore è un servizio pubblico di rilevante importanza democratica;

È necessario assicurare pari opportunità a tutti i cittadini iscritti all'albo degli scrutatori, senza favoritismi;

Diversi Comuni hanno già adottato regolamenti che stabiliscono criteri chiari e pubblici per la selezione degli scrutatori, come il Comune di Bisceglie; Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta: A predisporre un regolamento comunale che disciplini la nomina degli scrutatori secondo criteri oggettivi e trasparenti;

A stabilire che i criteri tengano conto di parametri quali la condizione economica, la priorità per studenti e disoccupati iscritti all'albo, nonché la rotazione degli incarichi;

A garantire che le procedure di nomina siano pubbliche e verificabili, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni;

Ad adottare tale regolamento entro tempi certi, in vista delle prossime consultazioni elettorali.

