Nomina Scrutatori, Branà (M5S): "Basta clientelismo, servono criteri oggettivi e trasparenti"
Presentata mozione per un regolamento comunale che garantisca equità, priorità a studenti e disoccupati e rotazione degli incarichi
La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a redigere e adottare un apposito regolamento comunale che disciplini la nomina degli scrutatori secondo parametri oggettivi e verificabili. Tra i criteri proposti figurano la condizione economica, la priorità per studenti e cittadini disoccupati iscritti all'albo e un meccanismo di rotazione, al fine di garantire pari opportunità a tutti e consolidare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni locali. Questo il testo della "Mozione per la nomina egli scrutatori secondo criteri oggettivi":
Al Presidente Del Consiglio Avv. Giacomo Marinaro - Al Sindaco Avv. Amedeo Bottaro - Al Segretario Comunale Dott. Francesco Lazzaro - Ai membri della Commissione elettorale - Ai Consiglieri Comunali
Il sottoscritto Vito Branà, Consigliere Comunale, e Capogruppo del M5S, e membro supplente della commissione elettorale, presenta la seguente mozione.
Premesso che:
- La legge prevede che gli scrutatori dei seggi elettorali siano nominati dalla Commissione Elettorale Comunale;
- In molti casi la scelta degli scrutatori avviene senza criteri trasparenti e condivisi, alimentando percezioni di arbitrarietà e clientelismo;
- È interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere massima trasparenza, imparzialità ed equità nella selezione di chi svolge funzioni elettorali;
Considerato che:
- La funzione di scrutatore è un servizio pubblico di rilevante importanza democratica;
- È necessario assicurare pari opportunità a tutti i cittadini iscritti all'albo degli scrutatori, senza favoritismi;
- Diversi Comuni hanno già adottato regolamenti che stabiliscono criteri chiari e pubblici per la selezione degli scrutatori, come il Comune di Bisceglie;
Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:
- A predisporre un regolamento comunale che disciplini la nomina degli scrutatori secondo criteri oggettivi e trasparenti;
- A stabilire che i criteri tengano conto di parametri quali la condizione economica, la priorità per studenti e disoccupati iscritti all'albo, nonché la rotazione degli incarichi;
- A garantire che le procedure di nomina siano pubbliche e verificabili, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni;
- Ad adottare tale regolamento entro tempi certi, in vista delle prossime consultazioni elettorali.