Nomina Scrutatori, Branà (M5S): "Basta clientelismo, servono criteri oggettivi e trasparenti"

Presentata mozione per un regolamento comunale che garantisca equità, priorità a studenti e disoccupati e rotazione degli incarichi

Trani - domenica 21 settembre 2025 10.36
In risposta a una prassi consolidata che, in assenza di criteri certi, alimenta percezioni di arbitrarietà e clientelismo nella nomina degli scrutatori, il Capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio Comunale, Vito Branà, ha depositato una mozione formale per voltare pagina. L'iniziativa mira a introdurre un sistema di selezione basato su principi di massima trasparenza, imparzialità ed equità, valori fondamentali per un servizio pubblico di grande rilevanza democratica.

La mozione impegna il Sindaco e la Giunta a redigere e adottare un apposito regolamento comunale che disciplini la nomina degli scrutatori secondo parametri oggettivi e verificabili. Tra i criteri proposti figurano la condizione economica, la priorità per studenti e cittadini disoccupati iscritti all'albo e un meccanismo di rotazione, al fine di garantire pari opportunità a tutti e consolidare il rapporto di fiducia tra i cittadini e le istituzioni locali. Questo il testo della "Mozione per la nomina egli scrutatori secondo criteri oggettivi":

Al Presidente Del Consiglio Avv. Giacomo Marinaro - Al Sindaco Avv. Amedeo Bottaro - Al Segretario Comunale Dott. Francesco Lazzaro - Ai membri della Commissione elettorale - Ai Consiglieri Comunali
Il sottoscritto Vito Branà, Consigliere Comunale, e Capogruppo del M5S, e membro supplente della commissione elettorale, presenta la seguente mozione.
Premesso che:

  • La legge prevede che gli scrutatori dei seggi elettorali siano nominati dalla Commissione Elettorale Comunale;
  • In molti casi la scelta degli scrutatori avviene senza criteri trasparenti e condivisi, alimentando percezioni di arbitrarietà e clientelismo;
  • È interesse dell'Amministrazione Comunale promuovere massima trasparenza, imparzialità ed equità nella selezione di chi svolge funzioni elettorali;

Considerato che:

  • La funzione di scrutatore è un servizio pubblico di rilevante importanza democratica;
  • È necessario assicurare pari opportunità a tutti i cittadini iscritti all'albo degli scrutatori, senza favoritismi;
  • Diversi Comuni hanno già adottato regolamenti che stabiliscono criteri chiari e pubblici per la selezione degli scrutatori, come il Comune di Bisceglie;

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

  • A predisporre un regolamento comunale che disciplini la nomina degli scrutatori secondo criteri oggettivi e trasparenti;
  • A stabilire che i criteri tengano conto di parametri quali la condizione economica, la priorità per studenti e disoccupati iscritti all'albo, nonché la rotazione degli incarichi;
  • A garantire che le procedure di nomina siano pubbliche e verificabili, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni;
  • Ad adottare tale regolamento entro tempi certi, in vista delle prossime consultazioni elettorali.
