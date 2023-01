Monastero incontrollato e in preda ai vandali, la denuncia di Barresi

Assenza di controlli e cancello forzato: il Monastero di Trani è alla mercè di tutti, vandali compresi che entrano giorno e notte indisturbati nel museo sul mare. A denunciare quanto sta accadendo in queste ore è l'ex consigliera Anna Maria Barresi. «Pur condividendo l'iniziativa dei Musei aperti gratis non è possibile tollerare ciò che sta accadendo a Trani. Il Monastero è aperto giorno e notte, senza alcun controllo, a tutti, vandali compresi che nella nostra città, come abbiamo potuto notare con i parcometri, non mancano. Sindaco, io, come tutti i cittadini che vogliono tutelare il patrimonio culturale e architettonico della nostra città, siamo arrabbiatissimi, pretendiamo da questa amministrazione una gestione che punti a far crescere nella tutela e nel rispetto di tutti i beni che ci circondano la nostra Trani e pretendiamo che il tutto si concretizzi con i fatti e non con le parole portate via dal vento».