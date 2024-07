Monitoraggio della qualità dell'aria a Trani: dati soddisfacenti

Sono pervenuti i risultati della campagna di monitoraggio della qualità dell'aria, effettuata da ARPA Puglia con laboratorio mobile su richiesta del Comune di Trani per la valutazione delle ricadute industriali sulla città.Il monitoraggio (richiesto dall'Ente anche in considerazione delle criticà emerse nel recente passato per alcuni roghi in cave dismesse alle porte del territorio) è stato svolto nel Comune di Trani presso la scuola media Bovio (corso Imbriani) dal 7 novembre del 2023 al 9 aprile del 2024 ed ha prodotto risultati soddisfacenti.Nella relazione finale, si evidenziano livelli registrati ampiamente al di sotto ai valori limite previsti dalla normativa vigente. Nel dettaglio, sono stati monitorati i seguenti inquinanti: PM10 e PM 2.5 (emissioni di particolato), NO2 (emissioni di ossido di azoto), ozono, benzene, H2S (acido solfidrico) e NH3 (ammoniaca). I grafici del "giorno tipo" hanno evdienziato come le concentrazioni maggiori di alcuni inquinanti si sono registrate esclusivamente durante le "ore di punta" di traffico veicolare.I dati sono stati gestiti, validati ed elaborati, secondo il protocollo interno di ARPA Puglia. Si ricorda che, nel Comune di Trani, erano già state effettuate tre campagne di monitoraggio mediante laboratorio mobile mei seguenti periodi: la prima dal 3 novembre 2016 al 9 febbraio 2017 (presso la scuola Beltrani), la seconda dal 23 marzo 2017 al 25 maggio 2017 (presso la scuola Bovio), la terza dall'1 ottobre 2018 al 25 ottobre 2018 (presso la sede del municipio).