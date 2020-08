Qual è lo stato di salute dei depuratori pugliesi? Legambiente e Arpa presentano il dossier

In occasione della 34esima edizione di Goletta Verde, Legambiente Puglia presenta il dossier sullo stato di salute dei depuratori a servizio degli agglomerati urbani pugliesi e la nuova edizione della campagna "Non si butta un tubo nei tubi". Durante la conferenza, prevista per oggi 7 agosto, ore 11.00, nel centro regionale Mare - Corso Vittorio Veneto 11, Bari, Arpa Puglia e la Direzione Marittima della Guardia Costiera di Bari illustreranno i dati della campagna di monitoraggio delle foci fluviali e degli scarichi in battigia.Intervengono:Francesco Tarantini, presidente di Legambiente PugliaVito Bruno, direttore generale di Arpa PugliaGiovanni Giannini, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione PugliaVito Colucci, direttore generale di Autorità Idrica PuglieseContrammiraglio Giuseppe Meli, direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica