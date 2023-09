Un servizio telematico dell'Arpa per segnalare i cattivi odori in città

"Consigliamo a tutti di utilizzare il servizio telematico messo a disposizione dall'agenzia ARPA Puglia qualora si dovessero percepire strani odori acri presso le proprie abitazioni o nei luoghi dove ci troviamo in quel dato momento; infatti basta un click e seguire la procedura di compilazione ed invio avendo in seguito come corrispondenza dell'avvenuta richiesta (tramite mail) la ricevuta personale di attestazione, identificativa della segnalazione.



Questo servizio pubblico ha riscontrato validità efficace, già nel passato, in alcuni paesi limitrofi citando come esempio su tutti i Comuni di Monopoli e Brindisi. Sulla base dei dati raccolti e con l'ausilio di altri strumenti per il monitoraggio le autorità preposte saranno così in grado di valutare ed identificare i siti di provenienza e persino i possibili trasgressori. Inoltre rammentiamo la sicura attendibilità di tale metodo a fronte dei numerosi avvisi inoltrati, i quali potrebbero essere riconducibili anche a fattori estranei da quelle che sono le vere cause del "mal d'aria".

Specifichiamo nel merito che le pratiche segnalative ad ARPA inviate dai cittadini di Trani si sono prontamente attivate già dalla giornata scorsa, con decine di segnalazioni poi dichiarate dagli stessi, grazie alla diffusione del messaggio sui social.

A nostro avviso è la cosa più accessibile e veloce che chiunque può fare affinché si predispongano celermente le dovute verifiche sul territorio per scongiurare ulteriori problemi a danno della salute pubblica già piuttosto compromessa". Chiamasi dovere civico.

Nella giornata di mercoledì 30 agosto, due cittadini tranesi (iniziativa partita ad onor del vero dal Sig. Antonio Melillo attraverso la sua pagina Fb) hanno lanciato un'idea per segnalare nel modo più semplice possibile gli eventi odorigeni in città: