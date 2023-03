Monsignor D'Ascenzo in visita alla scuola Petronelli

Momenti di grande emozione per gli alunni della Scuola Primaria e dell'Infanzia del 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli", che hanno accolto con gioia l'arrivo del vescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.L'incontro è stato atteso e preparato con grande coinvolgimento dall'intera comunità scolastica che ha vissuto un'atmosfera particolare: la scuola era "vestita a festa" e tutti attendevano il segnale che avrebbe annunciato l'arrivo di un ospite così importante.Un lungo e caloroso applauso ha accompagnato l'ingresso del vescovo che, con tanta naturalezza, ha catturato l'attenzione dei bambini delle classi seconde emozionatissimi.Don Leonardo è stato accolto dalla Dirigente scolastica Giuseppina Tota, che ha portato i saluti a nome di tutto il personale della scuola, ringraziandolo per il gradito dono offerto alla nostra scuola, una comunità educativa che quotidianamente cura, con dedizione, amore ed attenzione, quelle che sono le istanze, sociali e culturali, provenienti dal contesto territoriale in cui questa Istituzione opera.Una visita tanto attesa, un momento di crescita, di confronto e di scambio culturale e valoriale, all'insegna della meraviglia e della riscoperta del nostro percorso, per vivere insieme un pezzo di strada del quotidiano scolastico.Canti, poesie, cartelloni: la nostra accoglienza è stata pensata con i colori della armonia, dell'amicizia, dell'affetto e della gentilezza.Il Vescovo, accolto da tutti gli alunni riuniti in Aula Magna e in Palestra con un bel canto di Benvenuto, ha subito instaurato un rapporto confidenziale con i ragazzi e ha risposto con semplicità alle loro curiose e spontanee domande, anche con qualche aneddoto.L'esperienza vissuta ha generato, nei piccoli e negli adulti, grandi emozioni … la bellezza dell'incontro, dell'attenzione e dell'amore per essere sempre e insieme veri costruttori di valori!