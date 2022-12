Morte di Benedetto XVI, il messaggio dell’Arcivescovo d’Ascenzo alla comunità diocesana

Appresa la notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI, l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ha inviato alla comunità diocesana il seguente messaggio: «Carissimi, a poche ore dalla morte del Papa emerito Benedetto XVI, mi rivolgo a tutti voi con l'invito alla preghiera per Lui, perché il Signore lo accolga nella Sua pace. Nel contempo nutriamo verso di lui sentimenti di gratitudine per il qualificato servizio di pastore supremo della Chiesa universale svolto con atteggiamento di ascolto e profondità di riflessione. Ogni realtà ecclesiale diocesana saprà trovare tempi e modalità per la preghiera e il ricordo del Pontefice scomparso».