È morto Nicola Cassinesi, per tante generazioni di tranesi "Settantotto"

"Andiamo da 78 che lì sicuramente troviamo tutto!!!": generazioni di tranesi per decenni hanno utilizzato questa espressione, perché quel negozio in corso Regina Elena, 78, appunto, era davvero un punto di riferimento davvero per tutta la Città. E leri, a seguito di aggravamento delle patologie cardiache negli ultimi giorni, che ne avevano causato il ricovero in ospedale, Nicola Cassinesi è morto."Mio padre non c'è più, ha lottato fino all'ultimo e non ce l'ha fatta. Il leone Dopo tante ferite è morto. Ha raggiunto mia madre la sua amata Maria " : così Vittorio, , DJ noto nella città ma anche editore di un sito internet locale, che sulla sua pagina Facebook raccontava le passeggiate col suo papà in giro per la città, persino su una circolare dell'Amet o, poco più di un mese, fa a godere del mare di Trani al lido Colonna.In un post anche il sindaco Amedeo Bottaro ha ricordato la figura di Nicola Cassinesi, con quella attività commerciale che lo fa considerare a pieno titolo decano dei commercianti tranesi. "Oggi perdiamo un pezzo di storia della nostra Città e lo ricordo con grande affetto - ha detto il sindaco Bottaro, e ne ricordo l'eleganza che lo ha contraddistinto fino all'ultimo giorno".Le esequie del signor Cassinesi saranno celebrate oggi , 21 luglio alle 16:00 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni dove la salma giungerà alle 12:30.