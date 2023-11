È morto Vito Lapegna, storico impiegato del Comune di Trani

Dolorosa perdita oggi per la città Trani: è venuto a mancare improvvisamente, all'età di 64 anni, Vito Lapegna, storico e stimato dipendente nell'Ufficio Ragioneria del Comune di Trani. Lapegna era ricoverato in ospedale a seguito di una caduta che gli è stata fatale e dalla quale non si è più ripreso. Persona assai conosciuta nel tessuto cittadino locale per via del suo impiego in Comune, Lapegna era anche un devoto confratello presso la parrocchia di Santa Chiara che oggi è affranta per questa grave dipartita e si unisce al dolore della famiglia.