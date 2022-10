Mostra della regina Margherita, associazione Sandro Pertini: "Il Castello Svevo esce dal letargo"

"Apprendiamo con piacere che è diventato operativo Il progetto curato dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura unitamente alla Direzione Generale Musei " 100 opere tornano a casa" è diventato operativo e nelle sale al Castello Svevo di Trani si trasferisce "La Collezione della Regina Margherita da Napoli a Trani".Lo dichiara Nicola Cuccovillo, in qualità di Presidente dell'Associazione il presidente Sandro Pertini che continua dicendo: "Questa iniziativa la cui inaugurazione è avvenuta nella giornata del 12 ottobre è stata possibile grazie alla fattiva collaborazione della Direzione Generale Musei Puglia e il Palazzo Reale di Napoli e tende , come le altre del circuito nazionale, a far ammirare le numerose opere che giacciono nei depositi e quindi non fruibili a tutti coloro che visitano i siti culturali italiani. Con questo evento il castello Svevo esce dal letargo di bella addormentata di Trani e si riaffaccia sul palcoscenico delle manifestazioni di alto livello che fanno fare un salto di qualità alla nostra città anche perché come auspicato dal Sindaco Bottaro finalmente è arrivato altro personale ad operare nella fortezza dell'imperatore Federico e di conseguenza resterà aperto alle ogni giorno mattino e pomeriggio con esclusione del lunedì e domenica pomeriggio.I cittadini tranesi ed i turisti potranno visitarlo ed effettuare anche il camminamento di ronda che si snoda sopra l'antemurale e permette l'affaccio sulla costa, dal Gargano alla Cattedrale, all'ottocentesca villa comunale ed oltre verso il Monastero di Colonna. Dai camminamenti si ha l'occasione di assistere agli straordinari tramonti tranesi mentre sulla piazza antistante si accende il Castello con la scenografica illuminazione esterna realizzata con i progetti PON. E con lo stesso progetto PON il Castello inoltre ha riconquistato il suo ingresso federiciano grazie alla realizzazione del nuovo ponte che scavalca il fossato a Nord e viene lambito dal mare. Da non trascurare il fatto che nei pressi delle 4 celle superstiti del carcere ottocentesco il bastione lanceolato accoglie la video proiezione che restituisce le immagini del Castello così come si presentava quando era un istituto di pena: amarcord per i tranesi."Ma ora più che mai – aggiunge Cuccovillo a nome di tutti i soci – l'amministrazione Comunale deve fare uno sforzo per il giardino del fossato con le sue palme (che è l'unica parte di proprietà comunale) in modo da renderlo un luogo all'altezza della maestosità della struttura. Come deve fare l'ultimissimo sforzo (ed è già in itinere e quindi il traguardo è vicinissimo) per rendere fruibile in modo completo il Monastero di Colonna e dare finalmente l'affidamento della gestione che comprende l'insediamento di un Museo Archeologico oltre all'organizzazione di eventi di spessore. All'inaugurazione a cui abbiamo assistito sono intervenuti: Massimo Osanna – Direttore Generale Musei; Luca Mercuri – Direttore Regionale Musei Puglia; Mario Epifani – Direttore Palazzo Reale Napoli; Saluti di Francesco Longobardi – Direttore del Castello Svevo di Trani; Fabrizio Ferrante – Vice Sindaco Città di Trani; Bernardo Lodispoto – Sindaco Città di Margherita di Savoia; Pasquale Casillo – Molino Casillo Group" conclude l'associazione.