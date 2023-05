Mother's heart, mostra e laboratorio di scrittura per la festa della mamma

"La mamma è sempre la mamma". Pittori, scultori, fotografi e musicisti hanno celebrato e continuano a celebrare le proprie madri mettendo in risalto l'intimo, indissolubile rapporto che li lega e raccontando cosa le mamme rappresentano per loro: coraggio, animo amorevole, affetto incontrastabile, disponibilità illimitata.La, in collaborazione con LILT –Associazione Provinciale BAT- e Universo Salute Opera Don Uva, organizza unadell'artista foggianoalche resterà aperta venerdì 12, sabato 13, e domenica 14 maggio dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle ore 19.00.Il lavoro dell'artista Pitta spazia dalla pittura alle installazioni utilizzando indifferentemente smalti, acrilici e oli. Poliedricità dimostrata anche nel campo del design industriale, Pitta si ispira morbosamente all'icona del cuore, che ama rappresentare in ogni forma e dimensione.È questo l'obiettivo dell'artista Pitta che con le sue opere ci riporta nel magico mondo di un'infanzia adulta, vissuta con saggezza e amore verso la nostra radice più forte: la mamma. Si tratta di un viaggio profondo e armonioso all'interno del nostro primo legame con colei che ci ha regalato la possibilità di esistere imparando ad amare.La vera bellezza delle madri si scopre tra i colori e le forme sublimi che questo pittore regala ai suoi personaggi rivelando un rapporto che solo il cuore può riconoscere e omaggiare.Sempre per festeggiare la mamma, immancabile ilcon le tradizionali macchine per scrivere della Fondazione S.E.C.A. per bambini a partire dai 6 anni che si svolgerà. Partecipazionecon obbligo di prenotazione.L'artistaincontreràal Polo Museale di Trani mamme e bambini, e non solo, per un momento di conoscenza reciproca e condivisione proprio nel giorno della Festa della mamma.