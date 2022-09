Multiscreening gratuito della Croce Bianca: per il 24 settembre nuove modalità di prenotazione

Confermato l'incontro su prenotazione per il 24 settembre 2022 (ore 9.00 - 12.30), compreso nel programma di Multiscreening gratuito per il Centenario dell'Associazione Croce Bianca OdV.La Direzione Sanitaria ed il Consiglio Direttivo del Sodalizio hanno confermato che,sempre per il Centenario della Croce Bianca, in collaborazione con l'Associazione UPSA, il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, l'Associazione LIFHE OdV, Progetto Udito e Mondottica, ancheSabato 24 settembre p.v., dalle ore 9.00 alle ore 12.30,i nostri operatori sociosanitari volontari effettueranno gratuitamente,presso la sede di Via E. Fusco n. 57, tre attività di screening:- screening diabetico:- screening uditivo;- screening visivo.Si invitano gli interessati a presentarsi di persona, presso la Segreteria della Croce Bianca,nei giorni di giovedì 22 e venerdì 23, dalle ore 16.00 alle ore 17.30 per effettuare direttamente la prenotazione lasciando i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) ed il tipo di screening richiesto.Verrà rilasciata al momento una ricevuta di avvenuta prenotazione contenente i dati di cui sopra,Questa ricevuta dovrà essere presentata sabato 24 all'orario indicato per poter usufruire della prestazione richiesta.Si prega di attenersi alle istruzione sopra riportate.