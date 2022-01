Muraglione della villa, la Giunta approva studio di fattibilità per il restauro

La Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per il restauro ed il risanamento conservativo e consolidamento della porzione delle antiche murature della villa comunale interessate da distacco dei paramenti dell'importo di 1.000.000 euro.L'approvazione dello studio segue le attività di indagine geologiche e geotecniche già effettuate che hanno escluso rischi dovuti alla presenza di cavità o a fenomeni di instabilità della falesia retrostante le muraglie della villa.L'intervento che ci si prefigge di portare a termine è composto da una serie di azioni per preservare il muraglione anche dall'azione incessante del moto ondoso. Numerose le attività previste per il paramento murario per il quale è previsto un intervento di riparazione e ricostruzione delle parti crollate e danneggiate dalle mareggiate ed un'attività di restauro delle superfici tale da consentire anche l'eliminazione della vegetazione infestante ed il ripristino della loro tenuta all'acqua.Da una valutazione dei costi e dei benefici, condivisa preliminarmente anche con l'Amministrazione, si ritiene di dover programmare i lavori di restauro delle muraglie della villa dopo il completamento degli interventi di ripascimento, assolutamente strategico in quanto consentirà la migliore soluzione possibile di accesso dal mare alle aree di cantiere."Si tratta – spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante – di un significativo passo verso la riqualificazione di quel tratto di costa partito con gli interventi di ripascimento. Ora finalmente sappiamo che tipo di intervento dobbiamo fare e pertanto ci adopereremo nel reperire fondi necessari per realizzarlo".